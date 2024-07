Lorenzo Allegrucci e la polemica con Cuzzoni Infangata la mia reputazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 04 luglio 2024 – Dopo la bufera politica che si è scatenata in questi giorni, con il post sui social pubblicato dal consigliere comunale del Pd di Montevarchi Samuele, che ha attaccato duramente l'assessore di Fratelli d'Italia, chiedendogli di prendere le distanze dalle frasi antisemite emerse nell'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, ovvero sul movimento giovanile di FdI, è arrivata la risposta dello stesso. Risposta arrivata anche a seguito di alcune uscite pubbliche dell'Anpi Valdarno e dell'associazione "Casa Comune Montevarchi". L'assessore ha spiegato di aver ricevuto in questi giorni tanti messaggi di solidarietà, anche da politici del Partito Democratico. "Non ho alcun problema a prendere le distanze dalle frasi antisemite e razziste che si sentono nel servizio di Fanpage, come peraltro hanno già fatto sia i vertici di Gioventù Nazionale e di Fratelli d'Italia - ha detto- Voglio invece contestare fortemente il metodo utilizzato da, che per l'ennesima volta mi rivolge attacchi più personali politici, per giunta su piattaforme social e non nei luoghi preposti per il confronto politico come il consiglio comunale.