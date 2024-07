La trentina Margherita Lega morta precipitando da una teleferica nel territorio di Calasca Castiglione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tragico incidente sulle montagne piemontesi.di 41 anni, èper oltre 100 metri da unaneldi, in località Porcareccia, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. In base ad una prima ricostruzione, in vacanza con la famiglia, è rimasta incastrata nell’impianto (non adibito al trasporto di persone ma di attrezzature) mentre stava sistemando i suoi bagagli., residente a Fiavé, èa seguito dell’incidente nella. La vittima faceva l’insegnante. Laè partita e ha trascinato con sé la vittima che, non riuscendo più a reggersi, è poi precipitata per oltre 100 metri. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza.