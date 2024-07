La maggioranza a difesa dell’assessore Barchiesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Attacchi strumentali alla Giunta" e memoria corta su "ciò che è stato fatto in questi anni" dall’assessore Valentina. Le liste diFalconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani e Falconara 2028 rispediscono al mittente le critiche dell’opposizione. Strenua laal vicesindaco, recentemente sgravata della delega all’Ambiente (passata al neo assessore Elisa Penna), poiché piena di pratiche per il comparto Lavori pubblici: "Vale la pena ricordare gli ingenti finanziamenti ottenuti per la realizzazione dei boschi urbani, l’efficientamento energetico degli edifici, la riqualificazione delle aree verdi, la realizzazione delle comunità energetiche per le quali siamo pionieri nelle Marche, l’impegno per la risoluzione della problematica sversamenti, la quale sta procedendo nonostante i tempi lunghi legati agli adempimenti amministrativi", spiegano i consiglieri del sindaco Stefania Signorini.