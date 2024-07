La casa famiglia ’Zio Giò’ resiste | La tragedia non ci ha fermato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ospiti e lorori, personale e ‘amici’ della‘Ziodi Belricetto, hanno festeggiato lo scorso 16 giugno il 18° compleanno di Giovanni Donati, figlio di Luca e di Monica Tarroni, la coppia di coniugi che lo scorso 30 marzo, vigilia di Pasqua, perse la vita a causa di uno incidente in moto verificatosi a Savio lungo la Romea Sud. Dal 2015 erano i gestori della struttura, situata in via Fiumazzo, che avevano deciso di chiamare ‘Zio, ossia il soprannome che avevano dato allo stesso Giovanni. A fronte di una simile, il neo maggionenne, al cui fianco non è mai mancato il nonno paterno Nevio, si trovò di davanti ad un bivio, ossia cosa ‘fare’ della. "Dopo alcune valutazioni – spiega Nevio –, non ce la siamo sentita di chiudere l’ attività.