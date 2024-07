Ischia Film Festival Premio alla carriera a Neri Parenti | Oggi soffre soprattutto la commedia brillante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa quinta giornata della ventiduesima edizione dell’si è aperta con la masterclass di Piero Messina, che si è tenutaVilla La Colombaia di Luchino Visconti. Nel corso dell’incontro, moderato da Giuseppe Carrieri, il regista ha raccontato del proprio metodo di lavoro: “Ho avuto una preparazione da critico e per molti anni mentre studiavo critica facevo dei cortometraggi. Quando ho iniziato a dedicarmi a fare il cinema la cosa più faticosa è stato liberarmi drazionalizzazione del cinema, per far si che il processo creativo sia meno razionale.” Successivamente, parlando del suo“Another End” ha spiegato l’importanza della libertà recitativa lasciata agli attori: “Con Juliette Binoche c’è stato un rapporto complicato all’inizio, perché io tendevo a un controllo esasperato, mentre lei voleva più libertà: la chiave era trovare una via di mezzo.