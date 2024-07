Il Napoli inizia a Verona proprio come nell’anno dello scudetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlgiocherà contro ilin trasferta la prima giornata della Serie A 2024/25, iniziodue anni fa, anno. Gli azzurri debutteranno al Maradona contro il Bologna nella seconda giornata. Ildisputerà due gare consecutive in casa affrontando alla terza giornata il Parma ancora al Maradona prima della sosta per le Nazionali. Primo big match alla quinta giornata con Juventus-. Ancora fuori casa, nel girone di andata, altre due sfide di cartello con Milan (decima giornata) e Inter (12esima giornata) entrambe a San Siro. Il campionato partirà il 18 agosto e terminerà il 25 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale, quello della decima giornata, il 30 ottobre. Saranno quattro le soste per gli impegni delle Nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo.