Il dono degli ultras Defibrillatore alla città

(Di giovedì 4 luglio 2024) È ancora il grande cuorebianconeri a regalaredi Ascoli un momento di solidarietà di amicizia e soprattutto di vicinanza al mondo sanitario. Stavolta sono stati tifosi del ’Settembre Bianconero’ che hanno utilizzato le somme raccolte dvendita sciarpe, cappellini, zainetti e t-shirt oltre ad altri gadget, per acquistare unin collaborazione con la sezione ascolana della Croce Verde presieduta dall’ingegner Maurizio Ramazzotti. Come è avvenuto spesso in passato, anche durante la Pandemia, glidel ’Settembre Bianconero’ hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai cittadini ascolani. In particolare, in passato fecero visita al reparto di ostetricia dell’ospedale Mazzoni e consegnarono uno ‘Sfignomanometro’ per la rilevazione della pressione arteriosa, un ‘Saturimetro’ per la misurazione dell’ossigeno nel sangue e dei battiti cardiaci e un ‘Sony kade aduoni’ per rilevare i battiti cardiaci del nascituro.