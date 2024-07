Fisioterapista uccisa a Roma | Potevo essere io al suo posto parla la ex del killer | L’ho convinto a costituirsi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Gianluca mi ha telefonato poco dopo le 14. Biascicava, mi ha detto ‘le ho sparato’ e quando ho capito ho pensato difinita in un incubo”. Are all’Adnkronos è Debora Notari, ex compagna di Gianluca Molinaro: l’operatore socio sanitario reo confesso dell’omicidio di Manuela Petrangeli,51enne.è sconvolta. L’ennesimo femminidio non finisce di suscitare sgomento. È stata la ex, anche lei operatrice socio sanitaria e madre della prima figlia dell’uomo, a convincere Molinaro aalla stazione dei carabinieri di Casalotti. E qui, davanti alla Smart con la quale l’uomo ha raggiunto la vittima prima, in via degli Orseolo, e la caserma poi, racconta: “io a venire dai carabinieri, lui voleva ammazzarsi.