Demiral gol e polemiche Esulta come i Lupi Grigi | Devono squalificarlo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ci hanno provato in tutti i modi, inutilmente: gli organizzatori degli Europei non volevano che le partite diventassero occasione di rivendicazioni politiche, ma certo non si aspettavano di dover fronteggiare un casoquello che coinvolge l’ex difensore di Sassuolo, Juventus e Atalanta di Merih, autore della doppietta che ha portato la Turchia ai quarti ai danni dell’Austria.ha festeggiato con il gesto dei ’’, organizzazione nazionalista turca, nota in Italia perché ne faceva parte Ali Agca, l’attentatore di Papa Giovanni Paolo II. L’Uefa ha aperto un’inchiesta per "comportamento inappropriato" in base all’articolo 31 del regolamento disciplinare, ma al di là difinirà, il gesto di Demiran ha scatenato reazioni diplomatiche da parte di Germania e Austria, dove i turchi affiliati al gruppo di estrema destra rappresentano un problema di ordine pubblico.