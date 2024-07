Cosa c’entra la moda con le elezioni in Francia e in USA?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 4 luglio 2024) Anche il settore dellain queste settimane segue con interesse (e, in qualche caso, preoccupazione) l’andamento delle. Mentre negli Stati Uniti procede la confcampagna elettorale per le presidenziali, lasi prepara al voto finale: il 7 luglio si torna alle urne per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Non solo: il 4 luglio si vota anche nel Regno Unito. Mac’entrano le passerelle con la politica?cambia a Parigi dopo leSi tende a pensare al settore dellacome a un’enclave di creativi che operano in una bolla al di fuori della realtà, ma in realtà parliamo di un settore estremamente ramificato, una filiera che coinvolge innumerevoli posti di lavoro tra operai qualificati, artigiani, addetti alla vendita, marketing ed eventi.