Copa America 2024 Messi resta in dubbio per Argentina-Ecuador

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’torna in campo questa notte per il suo match di quarti di finale dicontro l’, ma Lionelin. L’attaccante dell’Albiceleste ha saltato l’ultima partita del girone a causa di un dolore al tendine del ginocchio destro. “Aspetteremo qualche ora prima di prendere una decisione. È sempre meglio avere un giorno in più – ha detto in conferenza stampa il ct Lionel Scaloni – Ieri avevamo buone sensazioni e approfitteremo di questa giornata per definire la squadra in base alla reazione che avremo oggi”, ha aggiunto. Il tecnico argentino ha indicato che consulterà, 37 anni, per sapere se è pronto per il prossimo incontro: “Cercheremo di integrarlo e, se non sarà pronto, cercheremo la soluzione migliore per la squadra.