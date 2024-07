Come Russell Crowe e Ridley Scott hanno reso Il Gladiatore il grande successo che è oggi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quando ci si trova davanti a, viene evocato inevitabilmente: Il. È praticamente impossibile non riuscire a parlare del film, ma quello che non ci si aspetta è la storia dil'attore abbia contribuito a dare forma a una sceneggiatura «fottutamente schifosa». Apparso sul palco accanto a Adam Baidawi, Deputy Global Editorial Director di GQ, in occasione dei GQ Heroes 2024, l'attore premio Oscar ha approfondito l'improbabile genesi del piùblockbuster di tutti i tempi: Il. Innanzitutto, ha dedicato parole di elogio al suo iconico regista, l'ormai 86enne. «Un vero monumento sul piano artistico È spettacolare lavorare con lui», ci ha tenuto a dire. «I cinque film realizzati con lui li ho scelti per motivi davvero validi e forti.