CM com – Turchia Demiral come Thuram | ecco perché|Nazionali

(Di giovedì 4 luglio 2024) 2024-07-02 22:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: MerihLilian. Ebbene sì, per quanto il paragone possa risultare piuttosto ardito, grazie alla doppietta realizzata nell’ottavo di finale di Euro 2024 contro l’Austria l’ex difensore centrale di Sassuolo, Juventus e Atalanta ha eguagliato un record che resisteva dal Mondiale 1998 e che apparteneva al grande calciatore francese. In quel caso, in occasione della semifinale contro la Croazia, Lilianmise a segno i due gol con cui la nazionale allenata da Jacquet rimontò l’iniziale svantaggio ad opera di Davor Suker e consentì ai Bleus di accedere alla finale di Saint-Denis, poi stravinta contro il Brasile. Era l’8 luglio 1998 e da allora nessun altro difensore era stato in grado di realizzare una doppietta in occasione di una sfida ad eliminazione diretta, in un grande manifestazione internazionale.