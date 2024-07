Buongiorno gela i bianconeri | Io proprio non posso andare alla Juve Tuttosport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alessandronon vuole giocare, ha riportarlo oggiche chiarisce che il calciatore del Torino ha detto no aiha scelto Napoli, dove approderà a breve rifiutando l’offerta dellache, nella giornata di ieri, aveva superato quella degli azzurri. Giuntoli infatti ha provato a inserirsi nell’affare con un’offerta di 42 milioni più 5 di bonus Ecco cosa si legge questa mattina su: “«Ma io non, ionon», ha continuato a ripetereanche ieri, come già settimane fa, mesi fa: sin dfine del 2023, per la precisione, quando Giuntoli cominciò a discutere con l’agente di Alessandro dei suoi destini. Ma il procuratore dianche ieri ha dovutorgare le braccia: e Giuntoli lo ha capito al volo.