Atletica prove generali di Olimpiade | alla Diamond League di Parigi in gara Tortu e Iapichino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024)di. Nell’, gli Azzurri, campioni d’Europa a Roma, scaldano i motori. E l’occasione sarà quella della tappa francese della, il prossimo 7 luglio. Con i Giochi in calendario in tre settimane, l’Italia punta a prepararsi al meglio. E lo fa con le sue stelle dell’. In, sulla pista dello Stade de France di, ci saranno Larissa(Fiamme Oro) nel lungo, Filippo(Fiamme Gialle) nei 200 metri, Lorenzo Simonelli (Esercito) nei 100 ostacoli e Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) nei 100 metri. Ma non solo. Gli Azzurri saranno inanche nel Continental Tour Gold dia Hengelo, sempre il 7 luglio. Lo faranno Roberta Bruni (Carabinieri) nel salto con l’asta, insieme a Elisa Molinarolo (Fiamme Oro).