Arriva Lucilla la Fatina del Sole Lo show tormentone dei piccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Ciao bambini, sonoe vengo dalper cantare, giocare e divertirmi con voi". Magari ai più grandi dice poco il nome “del“. Ma ilè ormai da tempo il verobaby italiano: tutto ciò che tocca, risplende. Provate a fermare qualche bambino o bambina sotto i 6 anni e chiedete di lei. Senza esagerare, prevarrà una maggioranza larga che dirà di conoscere e seguire la cantante attrice per i più piccoli. Bambini livornesi attenzione: domani sera alle 21.15sbarca a Livorno per il suo spettacolo in Fortezza Vecchia, per un’ora di divertimento assicurato, con canzoni e balletti a riempire unodivertente, coinvolgente e interattivo pensato per grandi ee per portare allegria a tutta la famiglia.