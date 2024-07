Antonella Clerici il primo scatto della convalescenza su Instagram dopo l’operazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) La lungadicontinua: la conduttrice è tornata a casal’intervento chirurgico alle ovaie e si sta lentamente riprendendo circondata dall’affettosua famiglia. Il volto Rai di È sempre mezzogiorno è tornata a mostrarsi sui social, documentando i suoi giorni di relax ad Arquata Scrivia, nella sua “casa nel bosco”, il luogo migliore per riprendersi dalrisalente a quasi un mese fa.torna a mostrarsi sui social: come va la“Relax, campagna, natura, animali”: persi trattaricetta perfetta per riprendersi e rigenerarsil’intervento d’urgenza alle ovaie che quasi un mese fa ha dovuto affrontare all’improvviso,un controllo di routine.