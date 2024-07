Alex Marangon | l’ayahuasca e i riti degli sciamani dietro la morte del barman nel fiume Piave

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024)è stato trovato morto martedì 2 luglio a Vidor nel. Era sparito da due giorni. Prima aveva partecipato a un ritoco e si sospetta che abbia assunto l’allucinogeno ayahuasca. Domani, 5 luglio, è in programma l’autopsia delcon gli esami tossicologici. Il cadavere è stato ritrovato incagliato in un isolotto nel greto dela Ciano del Montello nel comune di Crocetta in provincia di Treviso. C’era il segno di una ferita, probabilmente causata dal morso di un animale selvatico. Il ragazzo avrebbe dovuto partecipare a un incontro privato organizzato da una ventina di persone all’Abbazia di Santa Bona. Avrebbe lasciato l’abbazia intorno alle 3 di notte in preda a una crisi, cominciando a vagare per i boschi.