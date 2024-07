Abbiamo un tetto solo così ci difendiamo dalla bolla dei rincari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Vittorio Mangolini ha 54 anni. E’ fiero del suo lavoro, una storia di famiglia. L’impresa si chiama Frasma, è una delle poche in Italia in un settore che in un certo senso è legato ai fasti del passato. "Facciamo radiatori – spiega Mangolini – per auto storiche, per le auto d’epoca. Li costruiamo noi, partendo da zero.materia prima. E li restauriamo anche". Nonil passato. Sfornano, è proprio il caso di dirlo, radiatori anche per il settore movimento terra e per l’agricoltura. "Ruspe e trattori", chiarisce. Un orgoglio quell’azienda, che però ha un costo. "Siamo definiti un’impresa energivora, usiamo i forni – precisa –, temperature molto alte. L’energia se ne va a fiumi, ne serve tanta. Un po’ meno il gas". Sono dovuti correre ai ripari, in tempi non sospetti.