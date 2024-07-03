Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 3 luglio 2024) Viabilità 3 LUGLIO 2024 ORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PE RTRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DALL USCITA TOR CERVARA SULLA CONSOLARE FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIAL EDI Roma NELLE DUE DIREZIONI TRA NOMENTANA E PONTE MILVIO INFINE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA Regione PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 12:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIERÀ ALLE ORE 21. 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 12. 00 DI SABATO 6 E TERMINERÀ ALLE 21. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANA, IN DIREZIONE LATINA USCIAMO DA ROMA SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 11:30 - 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 11. LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIERà ALLE ORE 21. 00 DI SABATO 6 E TERMINERÀ ALLE 21. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SPENTO L’INCENDIO CHE SI ERA SVILUPPATO TRA FIORENTINI E TOGLIATTI È STATO RIAPERTO LO SVINCOLO DI TOGLIATTI IN ENTRATA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANA, IN DIREZIONE LATINA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE TRA LE USCITE FLAMINIA ALLA CASSIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA ALL’APPIA E Più AVANTI PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE SI SONO FORMATE CODE DA TRIONFALE ALLA SALARIA SUL TRATTO URBANO ATTENZIONE PER L’INCENDIO CHE SI è SVILUPPATO TRA FIORENTINI E TOGLIATTI E CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO TOGLIATTI IN ENTRATA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- L'instabilità climatica colpisce duro: per la Bonifica Parmense aggravio danni da oltre 3 milioni di euro nell'ultimo anno - ... di fatto la normale viabilità: qui il Consorzio sta intervenendo con la realizzazione di opere ... "La Regione Emilia - Romagna sta attivando il percorso tecnico - amministrativo di richiesta di ... parmadaily
- Alluvione. Un piano per la ricostruzione da 4,5 miliardi per i prossimi 12 anni e nuovo bando per le auto danneggiate - L'Autorità del bacino distrettuale del Po e la Regione sottoporranno alle valutazioni del ...6 miliardi di euro già messi a disposizione per la difesa idraulica, per il ripristino della viabilità ... ravennawebtv
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma