Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 3 luglio 2024)3 LUGLIOORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LATERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PE RTRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DALL USCITA TOR CERVARA SULLA CONSOLARE FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIAL EDINELLE DUE DIREZIONI TRA NOMENTANA E PONTE MILVIO INFINE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRAPRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.