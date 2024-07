Via Tiberina – Fdi | A breve ripristino manto stradale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Partiranno ai lavori didelsu viadirezione Capena/Fiano Romano, diventata da tempo impraticabile a causa di buche e voragini. Mentre sono previsti orientativamente per il mese di ottobre i lavori per la messa in sicurezza della strada 18A, comunemente conosciuta come Traversa del Grillo, che mette in comunicazione i Comuni di Monterotondo, Castelnuovo di Porto e Capena: strada che versa in gravi condizioni e dove il rischio di incidenti è altissimo”. Lo dichiarano in una nota la consigliera regionale di FdI, Micol Grasselli, vice-Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio, e Massimo Ferrarini, presidente del gruppo FdI in Città Metropolitana di Roma. “Grazie alle segnalazioni dei nostri referenti sul territorio, in particolare di Mirta Paganelli, già consigliere comunale di Capena ed esponente di FdI, e all’attenzione degli uffici della Città Metropolitana di Roma possiamo adare delle risposte puntuali a situazioni divenute ormai insostenibili.