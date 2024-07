Vaticano nuove regole per i dipendenti | vietati piercing tatuaggi e convivenze

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Professare la fede cattolica, avere i sacramenti, se sposati lo si deve essere in Chiesa, non basta il matrimonio civile. E per quanto riguarda la cura dell’aspetto “in conformità con le esigenze e le consuetudini dell’ambiente di lavoro”, nel caso specifico un organismo collegato alla Santa Sede “sono banditia vista della pelle ed elementi di body”. Queste le caratteristiche – insieme alle comuni maggiore età, mancanza di condanne paneli ecc. – del perfetto dipendente della Fabbrica di San Pietro in, elencate nel regolamento diramato insieme allo Statuto dell'istituzione vaticana.