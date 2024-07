‘Una voce per Padre Pio’ in onda stasera su Rai 1 | da Pietrelcina un evento di musica e solidarietà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta sera, mercoledì 3 luglio, Rai1 trasmetterà in prima serata, a partire dalle ore 21,25, la venticinquesima edizione diper. Il programma, registrato lo scorso 5 giugno a, sarà condotto da Mara Venier e offrirà un mix di esibizionili e momenti di riflessione. Tra gli artisti che si esibiranno durante la serata ci saranno nomi illustri come Al Bano, Orietta Berti, Rita Pavone, Fausto Leali, Raf, Ermal Meta, Mario Biondi, Maninni e Jasmine Carrisi. La regia dell’è affidata a Roberto Croce, mentre lanarrante sarà quella di Vinicio Marchioni, che interverrà con letture suPio da. L’benefico si impegna a sostenere il tessuto sociale più debole e a promuovere iniziative nei Paesi in via di sviluppo.