Testimone di nozze di Simona Ventura | Ha scelto una collega famosa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo sei anni d’amore, il prossimo sei luglioe Giovanni Terzi si sposeranno al Grand Hotel di Rimini. Nei giorni scorsi a Milano c’è stato un grande party con 600 invitati, mentre in Romagna alla cerimonia ci saranno 200 ospiti, tra cui ladidi, che è anche una suae amica. Per il suo giorno importante lahaMilly Carlucci, perché in questi anni le è stata vicina, le ha dato delle opportunità e perché Giovanni Terzi le ha chiesto di sposarla proprio a Ballando con le Stelle, davanti alla padrona di casa. Ladial suo matrimonio sarà Milly Carlucci. «Mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili.