San Paolo | Si nasconde cercando di eludere il controllo trovato in possesso di droga

(Di mercoledì 3 luglio 2024) San: tenta dirsi perilma vieneindi. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Tre agenti del Commissariato San, liberi dal servizio, mentre percorrevano via Marco Aurelio per recarsi a lavoro, hanno notato un soggetto che, alla vista di una volante che stava transitando in quel momento, è entrato frettolosamente in uno stabile perildi polizia. I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto il predetto e, anche grazie al supporto della volante del locale Commissariato, lo hanno bloccato trovandolo indi 39 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 70 grammi, di 4 involucri di hashish del peso di 8 grammi circa e di 141 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.