ReNoir Comics e Gaijin – Le uscite di luglio 2024

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Come vuoi passare l’estate? Perso in storie d’amore o in mezzo all’oceano? A risolvere i disastri di uno scatolone magico o a indagare nei ricordi dei morti? Oppure a fronteggiare un’invasione aliena? Lepermettono tutto questo senza spostarsi dal divano! Sono infatti numerose leper il mese di, tra nuovi albi delle serie più amate, nuove proposte seriali e opere autoconclusive. Da mercoledì 3saranno disponibili due nuovi romanzi a fumetti per ragazzi targati: Un capitano di quindici anni, tratto dal romanzo di Jules Verne, e Cardboard, l’avventura di un padre e suo figlio alle prese con una scatola di cartone magico. Sempre dal 3si allarga anche il catalogo, l’etichetta dedicata al global manga.