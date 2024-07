Orietta Berti | Fiorello tu sei quello che canta la mia estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Come Audrey e Gregory. È la voglia di sole e di vacanze romane a far saltaresul sellino dello scooter diper irrompere nelle playlist con Una Vespa in due, tormentino che si spera il caldo, la voglia di mare e di party a bordo piscina possano trasformare in tormentone consentendo alla strana coppia di scrivere il proprio nome sulla sabbia pure di questa2024. Firmato dae da Danti, oltre che Paolo Saraceni e dall’irrinunciabile Enrico Cremonesi, il brano era nato come jingle di Viva Rai2!. "Nel programma di jingle ce n’erano diversi, interpretati da piùnti, ma il mio piaceva particolarmente, così, a Natale,mi ha detto che forse ne avremmo tratta una canzone” ammette, 81 anni, che da donna dei Gemelli si dice abituata ai cambiamenti.