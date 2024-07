Obiettivo sicurezza Rapina una panetteria e minaccia la commessa | condannato il ladro in bici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)unaarmato di un pezzo di vetro e fugge con un bottino di 150 euro. Il colpo risale al 31 ottobre scorso, da Linea Pane, dove il bandito aveva terrorizzato la, da sola quel giorno e in chiusura di attività. Dopo due settimane la polizia lo aveva rintracciato e arrestato perché si era reso protagonista di un altro reato. Ad otto mesi dai fatti è arrivata la condanna per iltore, un 38enne anconetano con problemi di tossicodipendenza. La giudice Francesca De Palma ha inflitto una pena di due anni e otto mesi di reclusione peraggravata. L’imputato, difeso dall’avvocato Davide Toccaceli, procedeva con il rito abbreviato. Ha potuto ricorrere al rito alternativo, che prevede uno sconto di pena in caso di condanna, perché ha risarcito sia lache il titolare dell’attività, 500 euro ciascuno.