Notte Rosa 2024 | ecco 10 eventi da non perdere nel weekend dal 5 al 7 luglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Rimini, 3– Ormai ci siamo: torna da venerdì 5 a domenica 7il momento dell’anno in cui le spiagge della Riviera Romagnola, ma non solo, si colorano di. C’è grande clima di festa in vista dellae per aiutarvi a scegliere dove andare, considerata la ricca offerta di serate e spettacoli proposta dall’evento lungo tutto il territorio romagnolo (e ferrarese),un evento di 10da nontra spettacoli, flash mob, concerti, dj set e molto altro ancora. Il flash mob ‘Dance’ L’ora X scatta alle 18 di sabato 6. Allo scoccare della gente l’intera Romagna, dalle coste fino all’entroterra, sprigiona energia positiva in occasione del flash mob ‘Dance’. Il tutto si svolge in differenti luoghi di ritrovo, tra piazze e viali, in ben 11 località della Romagna: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesena, Comacchio, Faenza, Forlì, Misano, Rimini, Riccione, Sarsina.