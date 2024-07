Neanche West Wing e Scandal potevano prevedere l’attuale follia americana o forse sì

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nei dodici anni e mezzo che passano dalla prima puntata di “The” alla prima di “”, cambia un po’ il mondo e moltissimo la televisione. E infatti, dei due più rilevanti sceneggiati ambientati alla Casa Bianca, solo il secondo osa immaginare Donald Trump. Ovvero Hollis Doyle, miliardario con lo stesso fare irritante, gli stessi capelli arancioni, la stessa spregiudicatezza immorale, epperò un esito che dimostra che la tv non ha sceneggiatori buoni quanto la realtà: a maggio del 2016, va in onda una puntata in cui Doyle deve ritirare la sua candidatura a presidente perché, ripreso con una telecamera nascosta, ha detto cose terribili; la puntata si chiama “Trump card”; sei mesi dopo, nel mondo reale, Donald Trump verrà eletto nonostante i «Le prendo per la passera» e altre indicibilità registrate da telecamere.