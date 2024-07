Napoli | scippa il telefono ad una dipendente di un locale arrestata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024): Una donna strappa dalle mani ilcellulare ad unadi una pizzeria,da un carabiniere che era fuori servizio ed a cena con famiglia È ladi una pizzeria dei Quartieri Spagnoli che urla in strada. In via Speranzella i palazzi fanno da cassa di risonanza, le sue parole sono chiare anche a centinaia di metri. La donna è rivolta a qualcuno, si guarda intorno disperata, le mani tra i capelli.Quella che sta scappando senza guardarsi indietro, invece, le ha appenato lo smartphone dalle mani. È sera e sono tanti quelli che restano a guardare. Non lo fa un vice brigadiere della stazione di Varcaturo libero dal servizio. È con la famiglia al ristorante e sente le grida d’aiuto rimbombare nel vicolo e poi neldove sta mangiando.