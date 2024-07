Meteo continua il maltempo e i temporali Domani allerta in 8 regioni | dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ennesima giornata di fortesull’Italia: siamo al 3 luglio e sembra di essere in pieno autunno. Non solo per piogge e, che pullulano da Nord a Sud, ma anche per il freddo anomalo che in alcuni casi è clamoroso. A Parma,sono caduti oltre 45mm di pioggia, la temperatura è ferma a +18°C in pieno giorno. Molto fresco anche a Torino, che non supera i +20°C, a Milano e Bologna, ferme a +21°C, e a Venezia che non va oltre i +22°C. La Protezione civile per la giornata di, giovedì 4 luglio. Da Nord a Sud settori di 8con rischio, idraulico e idrogeologico: si tratta di Calabria, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise e Umbria.Leggi anche:gialla e arancione in diverseitaliane: ecco quali Ordinaria criticità per rischio idraulico:Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico MeridionaleVeneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio:Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del SangroBasilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-CCalabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico MeridionaleEmilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnolaMarche: Marc-2, Marc-4Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, LitoraneaUmbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del SangroCalabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionaleper giovedì 4 luglio Nella notte e nel primo mattino qualche pioggia o isolati rovesci sulle coste del medio e alto Adriatico, in Emilia e sulle Calabria tirrenica; nuvolosità sparsa altrove, con temperature minime in calo quasi ovunque.