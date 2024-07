Medicinali e denaro | furti al deposito di Ravenna Farmacie Arrestato magazziniere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Farmaci, taluni contenenti ormoni, che sottraeva e poi rivendeva. Ma anche piccole somme rubate dagli indumenti dei colleghi lasciati negli spogliatoi. Qualche dose di hashish spacciata alla spicciolata. E pure buoni pasto dei quali aveva usufruito nonostante fosse assente per malattia, ferie o riposo. Unte di 34 anni impiegato infarmaceutico disrl, è statovenerdì scorso dai carabinieri del nucleo Investigativo con le accuse di furto aggravato, ricettazione, esercizio abusivo della professione medica e cessione di stupefacenti. L’uomo, già gravato da un avviso orale e da un provvedimento daspo perché coinvolto nei tumulti della partita delcalcio contro il Prato, secondo le indagini coordinate dal pm Francesca Buganè Pedretti, dall’inizio del 2024 - per il gip Andrea Galanti ipotrebbero avere avuto inizio sin dall’ottobre 2023 -, si è reso protagonista, all’interno del luogo di lavoro, di comportamenti anomali che hanno insospettito i datori i quali, anche in considerazione della particolarità dei farmaci stoccati nel, si sono immediatamente rivolti all’Arma.