Marina contro Giorgia così nasce la fronda liberal nel centrodestra

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sotto l’ombrello protettivo diBerlusconi, si sta delineando all’interno di Forza Italia un’areain forte crescita. Questa corrente, sostenuta apertamente dalla primogenita del Cavaliere, mira a ricalibrare l’agenda politica del partito, introducendo un approccio più europeista e attento ai diritti civili. La posizione di, espressa chiaramente in recenti interviste, sottolinea la sua vicinanza alla sinistra sui temi dei diritti civili, come aborto, fine vita e diritti LGBTQ+. Il vice segretario di Forza Italia, Stefano Benigni, ha dichiarato: «Portiamo avanti la nostra storica battaglia per la libertà, in coerenza con il nostro posizionamento europeista: parlare di diritti civili è assolutamente necessario». Le parole diBerlusconi hanno avuto un impatto significativo, scuotendo le fondamenta del partito e provocando reazioni anche tra i vertici di Fratelli d’Italia eMeloni.