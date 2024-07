Le big di Serie A schierano pochi italiani? Il record Lazio l’InterNazionale e il nuovo Napoli…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le big di? Questa è una delle domande più gettonate che dallo scorso sabato sera, dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 per mano della Svizzera, fra tifosi, esperti e appassionati di pallone. Facciamo chiarezza prendendo in esame le migliori squadre del campionato diA, quelle in zona Europa e che, per blasone e qualità, sarebbero quelle deputate a fornire più calciatori possibili alla Nazionale. Prendiamo in esame gli 11 titolari della passata stagione e i primi cambi, oltre alle novità di questi primi giorni di mercato estivo. Insomma, i calciatori che realmente giocano un ruolo importante nel progetto di ogni squadra e non ricoprono solo una posizione marginale. Glinelle big diA INTER L’Inter è la squadra che fornisce più calciatori alla Nazionale italiana.