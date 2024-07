L’addio a Daniele Mazzini fondatore del nucleo cinofili della polizia locale | Era un uomo eccezionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano – Sì sono svolti ieri pomeriggio i funerali di, sovrintendente capodi Milano, che a 59 anni è stato stroncato da un male incurabile. Alla cerimonia erano presenti, oltre ai parenti e ai colleghi, anche i cani antidroga da lui addestrati che hanno voluto dare l’ultimo saluto al loro istruttore-amico.infatti era noto nel Corpo per aver fondato e guidato per più di due decenni ildi piazza Beccaria, un centro cheaveva contribuito a realizzare dalla sua nascita e che con il lavoro di anni aveva portato allo splendore odierno, curandone dettagli di qualsiasi genere per far sì che fosse la migliore casa di ogni cane e la migliore casa di ogni operatore