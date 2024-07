La linea verticale | Valerio Mastandrea lo storytelling e il regalo più sincero di Mattia Torre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laè un racconto autobiografico umano e ironico, oltre ad essere una brillante riflessione sulla malattia che non ha paura di mostrare tanto il coraggio quanto la debolezza del suo autore, Mattia Torre. In streaming su Netflix e RaiPlay. Quando uno scrittore scrive parla sempre di sé. Fa parte del gioco, concedersi ed essere generosi, far entrare il lettore all'interno della propria mente per poi prestargli il proprio punto di vista e attraverso di esso guardare alla realtà. Anche quando si adottano alter ego o si raccontano storie non esplicitamente riferibili. Mattia Torre lo sapeva bene quanto fosse importate la generosità. La maggior parte delle cose che ha scritto (dal teatro al cinema, passando per la televisione e letteratura) muoveva i suoi passi da una narrazione di sé mai nascosta, anzi, dichiarata sin dalla prima riga.