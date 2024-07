La libertà e il diritto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La nuova edizione italiana di Freedom and the Law (1961) ha una traduzione rivista, un nuovo titolo e due nuove introduzioni. Carlo Lottieri, curatore e traduttore, ha infatti optato per Lae il(la traduzione precedente era Lae la legge). La scelta segue una precisa impostazione: il precedente titolo enfatizzava l’antinomia dei concetti di “” e di “legge”, quello attuale intende sottolineare come non ci possa esseresenza. Per Leoni, critico radicale del normativismo kelseniano, laindividuale può essere difesa solo a partire da un ordine giuridico che non sia il frutto incessantemente modificato dai legislatori. Il, afferma il fondatore della rivista Il Politico, non è il prodotto di una “fabbrica” delle norme.