I numeri del Consiglio Dalla guerra a San Siro Presentate 587 mozioni e 1 088 interrogazioni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Partiamo dai: 384, 203 ordine del giorno e 1.088. Ecco, in sintesi, una delle attività dei consiglieri comunali dall’ottobre 2021, cioè dall’insediamento dei nuovi eletti dopo le Comunali, fino allo scorso 13 giugno. Una premessa. Chi segue i lavori dell’assemblea di Palazzo Marino sa che si tratta di proposte o richieste di approfondimento – rivolte dai consiglieri alla Giunta – che non sempre vengono analizzate dall’aula e, in alcuni casi, anche quando vengono approvate dalnon sempre diventano atti concreti dell’esecutivo. Eppuree ordini del giorno sono gli atti che mostrano la capacità di proposta degli eletti a Palazzo Marino. Chi sono gli stakanovisti degli atti da presentare incomunale? Il consigliere del Partito democratico Rosario Pantaleo conferma il primato già conquistato nel 2023, con 106 propostesu un totale di 587e ordini del giorno.