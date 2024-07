Guerre autonomia e premierato Ecco cosa pensano gli italiani secondo Swg

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dall’esito delle elezioni francesi che consegna la primazia – per lo meno in questo turno – al Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen, passando per il conflitto in Medio Oriente, finendo con le intenzioni di voto deglie le misure da intraprendere per fronteggiare la Russia a seguito del perdurare del conflitto in Ucraina. Sono questi alcuni dei focus sui quali si concentra lo studio “Capire il presente per guardare al futuro” elaborato da Swg e presentato ieri da Roberto Arditti, presidente di Kratesis, Enrico Mentana, direttore di TgLa7 e Adrio Maria de Carolis e Rado Fonda di Swg. In particolare, in ordine alle responsabilità per il conflitto che sta agitando – dall’ottobre scorso – il Medio Oriente, abbiamo una discrasia in termini di sensibilità tra le valutazioni espresse dall’elettorato italiano e quelle espresse dall’elettorato europeo.