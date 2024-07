Golf a Monte San Pietro brillano Caselli Coppari e Aiello La firma di Pagani sul Tm Open

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AlClub Bologna fa tappa il Tm, formula individuale sulla distanza di 18 buche. Nardovince con un giro in 77 colpi. In prima categoria Federico(41) ottiene una vittoria con ben cinque colpi di margine su Fabio Coraducci: in seconda Marco(39) supera di misura Michela Gazziero così come fa in terza Paolo(39) su di Riccardo Sassatelli. Domenica iisti bolognesi sono scesi nuovamente in campo nella Coppa Podio Sport. Marco Messina (37) precede Michela Gazziero (35) in prima categoria. In seconda Monica Matteini (37) si impone al termine di un avvincente testa a testa con Valerio Fiori, con un peggior parziale nelle ultime buche. Medesimo epilogo in terza tra la vincitrice Francesca Fiori (39) e Giuseppe Spettoli, secondo.