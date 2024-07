Furti in appartamento criminalità da fuori provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del Comitatole per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso, è stato affrontato, tra i vari argomenti, un focus specifico dedicato ai reati predatori e, in particolare, aiin. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il Questore, il Comandantele dei Carabinieri ed il Comandantele della Guardia di Finanza è emerso, sulla base dell’analisi dei dati del primo semestre 2024 in raffronto al medesimo periodo dell’anno precedente, un netto decremento deiin parola nell’ambito di questo Capoluogo, mentre si è rilevato un aumento del fenomeno in alcune aree geografiche, per lo più riconducibile ad unaesterna all’areale, in particolare proveniente dal napoletano e dal foggiano.