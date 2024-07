Emergenza idrica dalla Prefettura appello ad evitare gli sprechi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In considerazione delle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato il periodo autunnale ed invernale, determinando, tra l'altro, una rilevante riduzione delle risorse idriche superficiali, proseguono ingli incontri del Tavolo istituito al fine di condividere ogni utile misura e iniziativa atta a prevenire un'eventuale crisio, comunque a mitigare i disagi e le criticità che si registrano in provincia. Questa mattina, nel corso della riunione, cui hanno preso parte i rappresentanti dell'Alto Calore Servizi, dell'Ente Idrico Campano, della Regione Campania (Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Protezione Civile Regionale), della Provincia di Avellino, dei Vigili del Fuoco, dell'ASL e dell'ANCI, sono state, tra le altre, esaminate le criticità riscontrate, negli ultimi giorni, in relazione all'aumento delle temperature, con conseguenti notevoli incrementi dei consumi di acqua potabile, tali da compromettere il regolare approvvigionamento idrico e costringere il gestore al razionamento notturno in alcuni Comuni della provincia.