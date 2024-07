Cucciolo Denutrito Salvato dalla Stradale sull' A14

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chieti - Undi cane meticcio,e spaventato, è statodagli agenti della Polstrada di Pescara nell'area di servizio Alento Ovest, lungo l'autostrada A14, nel comune di Miglianico. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno tranquillizzato ilfornendogli cibo e acqua e hanno contattato il servizio veterinario della ASL di Chieti. Il servizio veterinario ha avviato le procedure per rintracciare il proprietario del cane, che al momento non è stato ancora trovato. Nel frattempo, ilè stato affidato alle cure dei veterinari, in attesa di essere riunito con la sua famiglia o di trovare una nuova casa. Ladi Pescara ricorda ai viaggiatori che, in questi giorni di caldo intenso, le aree di servizio lungo l'autostrada dispongono di spazi dedicati per gli animali domestici.