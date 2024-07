Come è diventato difficile essere madre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Hanno il ruolo più scomodo. Tra il peso della cura familiare, l’aiuto pubblico insufficiente e i modelli sociali irraggiungibili, cresce la fatica delle donne che hanno o vogliono figli. E per conciliare questo desiderio con il lavoro, sono sempre di più quelle che congelano gli ovuli. Per una maternità «al futuro». «Chi c’ha mamma nun trema» recita un antico proverbio romano, ma oggi sono le madri a tremare. Ansiose, costantemente impaurite di sbagliare, di nonall’altezza, oberate dai sensi di colpa e dalla sempre più chiara consapevolezza che la maternità costa molto e restituisce poco. Eppure maiora è celebrata da libri, film, cifra dell’onnipotenza femminile, lo «strano potere del parto»,lo definiva Virginia Woolf. Non è facile capirel’icona della mamma anni Cinquanta, in grembiule e torta nel forno, la «statua davanti all’eterno» di Giuseppe Ungaretti sia la fotografia sbiadita di una donna che intrecciava maternità e sacrificio in una simbiosi obbligata.