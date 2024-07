Chi è Giada Colagrande la moglie di Willem Dafoe

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È nata sotto il segno della Bilancia il 16 ottobre 1975, è mora e mostra con orgoglio la sua bellezza tutta mediterranea. Ma non solo. È anche un’attrice, produttrice e regista. Di chi stiamo parlando? Didi William, con cui l’attore condivide l’amore per il cinema, l’arte e la natura. I due, infatti, sono insieme da vent’anni ed hanno deciso di vivere in una fattoria fuori Roma circondati da tacchini, galline, pecore e alpaca. Una vita dedicata all’arteColagradne, attrice, regista e sceneggiatrice – Fonte: AlfemminileUn’esistenza naturale cheha abbracciato un passo alla volta. Originaria di Pescara, infatti, ha passato gran parte dei suoi anni di studente in Svizzera e Australia. Almeno fino al 1995, anno in cui ha deciso di trasferirsi proprio nella capitale per seguire la sua passione per l’arte contemporanea.