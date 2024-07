Cessione Osimhen ancora per le lunghe ADL deve vendere il nigeriano per comprare | le ultime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il Napoli è in attesa di cedere Victorper rinforzare il mercato estivo: il patron azzurroprima venderlo per poter acquistare. La trattativa per ladi Victorcontinua a protrarsi, lasciando il Napoli in una fase di immobilismo nel mercato estivo. Il centravanti, pilastro dell’attacco azzurro, èsenza una destinazione definita per la prossima stagione, mantenendo in sospeso anche il suo futuro professionale. Il presidente del Napoli, determinato a rinforzare la squadra, si trova ora ad una svolta critica: la necessità di monetizzare dalla vendita diper poter realizzare nuovi acquisti. Ma per ora la situazione rimane bloccata, con il giocatore che attende una decisione e il club incapace di procedere con le proprie trattative in entrata.