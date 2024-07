Cerciellosconto di pena ai 2 americani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 17.35ridotta in appello per i due studentiche uccisero il carabiniere Mario Cerciello Rega con 11 coltellate date con un pugnale da marine nel quartiere Prati, a Roma, nel 2019. Il vicebrigadiere 35enne fu lasciato in una pozza di sangue,morì dissanguato dopo una corsa in ambulanza in ospedale La Corte di appello di Roma ha condannato a 15 anni e due mesi Lee Elder Finnegan e a 11 anni e 4 mesi Gabriele Nayele Hjorth. La Corte ha applicato ai due giovani Usa uno sconto di