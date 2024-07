Calolziocorte ucciso per una sigaretta negata | Haruna Guebre condannato a 19 anni di carcere e a un milione di risarcimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024), giovane di 25originario del Burkina Faso, è statoa 19per l’omicidio del connazionale Malcom Mazou Darga avvenuto il 29 agosto 2023 nella stazione ferroviaria di, in provincia di Lecco. In base agli atti del processo,colpì Darga con due coltellate al femore e al petto a causa di un litigio per unachiesta e. L’imputato è statoanche al pagamento di undi euro dialla famiglia della vittima. Omicidio sulla banchina a, due le coltellate fatali: Malcom è morto dissanguato La condanna è stata decisa mercoledì pomeriggio dalla Corte d’Assise di Como, competente per territorio anche sulla provincia di Lecco.e la vittima erano accomunati dalla cittadinanza italiana e dalle origini del Burkina Faso.