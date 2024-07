Battiti Live lite nel backstage tra due cantanti | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La nuova edizione di, condotta da Ilary Blasi e Alvin, che sostituiscono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri sembra non essere partita esattamente con il piede giusto. Dopo la gaffe della conduttrice, alcune liti con gli autori, adesso è arrivata una nuova segnalazione. Pare, infatti, che neldella trasmissione, di cui sono state registrate già tre puntate che presto verranno trasmesse in tv su Canale 5, ci sia stata una discussione particolarmente accesa tra due. A sganciare questa bomba è stato Biagio D'Anelli sull'ultimo numero del magazine Nuovo Tv. L'autore di questa segnalazione ha dato anche qualche informazione in più in merito ai protagonisti coinvolti in questo screzio, menzionando anche le cause che avrebbero scatenato il tutto.